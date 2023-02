Santhià, martedì prende il via il Carnevale storico

(ANSA) - VERCELLI, 11 FEB - Dopo la speciale edizione estiva del giugno scorso, torna quest'anno con il tradizionale calendario il Carnevale storico di Santhià (Vercelli), tra i più antichi del Piemonte. I festeggiamenti, organizzati dalla Pro Loco, prenderanno il via martedì alle 20 in piazza Roma con il Gran Galà delle Maschere e dei personaggi storici, e la presentazione ufficiale della coppia scelta per impersonare Stevulin d'la Plisera e Majutin dal Pampardù.

Presenti maschere provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. Giovedì il tradizionale Giòbia Grass, sabato la consegna delle chiavi della città e domenica 19 febbraio primo corso mascherato. Lunedì si terrà uno degli appuntamenti più attesi, la Colossale Fagiuolata: a mezzogiorno in punto, grazie a 320 camerieri, verranno distribuiti alla popolazione 20 quintali di fagioli e 10 quintali di salami, per oltre 20 mila razioni.

A seguire secondo corso mascherato. Martedì 21 febbraio, Giochi di Gianduja, ultimo corso mascherato in versione notturna, e Rogo del Babaciu con all'accensione del rogo che segna la fine del Carvè. (ANSA).