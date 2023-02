Salone Libro: Loewenthal, disponibile a tandem con Giordano

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "Ho il massimo rispetto per Paolo Giordano e per le sue scelte. Io ho dato la disponibilità al tandem con lui per la direzione del Salone del Libro di Torino".

Lo precisa Elena Loewenthal, scrittrice e traduttrice, fino al 2 febbraio alla guida del Circolo dei Lettori di Torino.

"So che Giordano ha risposto di no. Io, quando mi è stato chiesto di decidere in un'ora sulla possibilità di un tandem, per amore e rispetto del Salone ho dato la mia disponibilità a questa sorta di compromesso. Bisognerebbe mettersi al tavolo e vedere le deleghe. Cosa succederà domani non lo so, oggi non ho sentito nessuno", spiega Loewenthal.

Quanto alla possibilità che sia Giuseppe Culicchia a succederle alla guida del Circolo dei Lettori, Loewenthal dice di non sapere nulla e di essere "in una posizione di attesa": "Tengo la barra ferma sulle cose che sto programmando", aggiunge. (ANSA).