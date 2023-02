Risale il termometro, domenica aumenta rischio di valanghe

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Con il rapido aumento delle temperature" previsto domani aumenta il rischio di valanghe nelle ore più calde della giornata, che sarà "moderato" sulla maggior parte dei settori alpini del Piemonte. E' l'aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Nel corso di questa settimana si sono registrate nevicate che hanno apportato complessivamente 30-40 cm su Alpi Liguri e Marittime con punte di 50cm alle quote superiori i 2000m, 10-30 cm sulle Cozie, 5-15 cm sulle Graie e 10-20cm sui settori settentrionali.

La scorsa notte minime ancora molto rigide nelle zone di pianura e collina: -11.4 a Castell'Alfero (Asti), -9.7 a NIzza Monferrato, -10.9 a Saliceto (Cuneo), In città -8.2 ad Asti, -6.2 ad Alessandria, -1.8 nel centro di Torino. (ANSA).