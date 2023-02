Lidia Poet, ricreato lo studio della prima donna avvocato

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Nel centro di Torino, in via Lagrange, si potrà entrare. Oggi 11 febbraio e domani, nello studio ottocentesco di Lidia Poët, la prima donna a entrare nell'Ordine degli avvocati in Italia, a cui Netflix dedica la serie in sei episodi, in onda dal 15 febbraio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. A vestire i panni di Lidia Poët Matilda De Angelis.

Lo spazio è stato allestito in pieno stile 800: arredamento del tempo, quadri di Lidia e del fratello Enrico, scartoffie e libri di giurisprudenza, con strumentazioni moderne e avanguardistico per il 1883, con cui Lidia era solita svolgere le sue indagini. Il pubblico potrà interagire con oggetti e attori di scena in una live experience ottocentesca.

'La legge di Lidia Poët', prodotta da Matteo Rovere, è una produzione Groenlandia creata da Guido Iuculano e Davide Orsini.

