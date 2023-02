Lapide di partigiano imbrattata di nero nell'Alessandrino

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA (ALESSANDRIA), 11 FEB - A Serravalle Scrivia (Alessandria) è stata imbrattata con vernice nera la lapide dedicata al Partigiano Marco, Marco Roberto Berthoud, che nel dicembre 1944 fu arrestato e portato nella Casa dello Studente di Genova, dove venne torturato. La sezione Martiri della Benedicta dell'Anpi provinciale ha presentato una denuncia contro ignoti. La lapide era stata inaugurata a fine gennaio,n ell'anniversario della morte del partigiano. Alcuni testimoni avrebbero visto il presunto autore, un giovane del posto con diverse problematiche. "Non sarebbe vicino ad ambienti neofascisti - precisa Roberto Rossi, presidente dell'Anpi provinciale - ma potrebbe avere usato vernice nera forse per spirito di emulazione" all'indomani del Giorno del Ricordo. "Anche se, davvero, dovesse risultare che l'azione compiuta fosse il prodotto del disagio di menti fragili, incapaci di comprendere la gravità del fatto - rimarca Rossi - non si può non denunciare il clima generale pesante di sottovalutazione e, spesso, di ostilità verso i valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana, per i quali sono cadute figure esemplari come Berthoud". (ANSA).