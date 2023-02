Furti in chiesa, denunciata coppia nell'Albese

(ANSA) - CUNEO, 11 FEB - Due coniugi di 65 e 70 anni, residenti nell'hinterland di Carmagnola (Torino), sono stati denunciati dai carabinieri di Diano d'Alba (Cuneo) con l'accusa di una decina di furti segnalati negli ultimi due mesi in varie chiese parrocchiali delle Langhe. Episodi che hanno turbato parroci e fedeli, dal momento che prendevano di mira sia le cassette delle offerte in chiesa sia i presenti nel luogo di culto. I due indagati, entrambi pluripregiudicati, si spacciavano per turisti alla ricerca di vino da acquistare. In realtà girovagavano di chiesa in chiesa per commettere i furti: il più delle volte riuscivano a forzare le serrature delle cassette con l'ausilio di pinzette. In altri casi, invece, utilizzavano una piccola canna con una calamita per attrarre le monete. Nella mattina dell'8 febbraio i militari della stazione di Diano hanno fermato e perquisito la coppia, trovata in possesso del cellulare rubato poco prima a un'anziana. Avevano addosso anche gli arnesi utilizzati per scassinare le cassette.

Per entrambi è scattata quindi la denuncia a piede libero.

Dovranno rispondere dei reati di danneggiamento, furto, ricettazione e porto di strumenti atti allo scasso. (ANSA).