Torino: giardino Madre Teresa rinasce con nuovi spazi

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Il giardino Madre Teresa di Calcutta, una delle aree simbolo dei problemi e della riqualificazione della zona Aurora di Torino, avrà nuova vita grazie a una serie di opere realizzate con metodi innovativi, nell'ambito dei finanziamenti del programma React Eu Pon Metro dedicati alle aree verdi della città, una per Circoscrizione.

Nel parco di corso Vercelli sarà realizzata una nuova area giochi per i più piccoli, con attrezzature ludiche inclusive a giochi d'acqua, e sarà ampliata quella esistente, grazie al parziale utilizzo dell'attuale pista di pattinaggio. Per i più grandi è previsto l'ampliamento delle strutture per il fitness e la pratica sportiva, con un nuovo campo di pallacanestro, uno spazio per il pattinaggio libero e uno skatepark. Inoltre verrà effettuata una riqualificazione complessiva del giardino con la realizzazione di punti sosta con elementi di arredo urbano e spazi di aggregazione, un maggior numero di alberi e una riduzione delle superfici pavimentate impermeabili per migliorare il drenaggio del terreno. Il giardino sarà infine dotato di portabiciclette e rastrelliere per monopattini. "Il progetto della Città, nel suo complesso, è ambizioso - sottolineano Chiara Foglietta, assessora alle Politiche ambientali, e Francesco Tresso, assessore al Verde pubblico e alla Cura della città - e riguarderà la riqualificazione entro fine anno di 9 giardini, individuati dopo un'attenta analisi del territorio, da realizzarsi con interventi innovativi, all'insegna dell'inclusione, della resilienza ambientale e nell'ottica della transizione ecologica". (ANSA).