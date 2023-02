Sisma: gestore turco kepap raccoglie beni per Kahramanmaras

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 FEB - Fino a domani raccoglierà beni di prima necessità e altro materiale da consegnare al consolato della Turchia di Milano e affidare alla Croce Rossa. Poi partirà per kahramanmaras, sua città natale, una della più colpite dal sisma, per aiutare i suoi connazionali. Mehmet Agziegri, titolare dell'Istanbul Kebap al quartiere Cristo, ad Alessandria, ha perso il suocero e alcuni cugini. Nonostante il dolore si è subito dato da fare e in pochi giorni l'appello - lanciato con il passaparola tra i clienti e sui social - ha consentito di riempire il magazzino del negozio e 'costretto' a cercare un altro locale per stoccare il materiale che continua ad arrivare. "La realtà è più drammatica di quella che si vede in televisione - spiega - Le notizie, infatti, arrivano dalle città, ma molti villaggi ancora non stati raggiunti dai soccorritori perché il sisma ha distrutto le strade. Vorrei andare proprio lì, dove c'è più bisogno". (ANSA).