Presunte torture in carcere a Biella, 28 agenti indagati

(ANSA) - BIELLA, 10 FEB - Torture in carcere a Biella. E' questa l'accusa sostenuta dalla Procura di Biella che ha aperto una inchiesta nei confronti di 28 uomini della polizia penitenziaria che avrebbero picchiato alcuni detenuti legandoli.

E' stata chiesta e ottenuta la misura degli arresti domiciliari per il commissario, mentre per i 27 agenti è stata chiesta la sospensione dal servizio. Da lunedì partiranno gli interrogatori davanti al Gip che dovrà decidere. Sono tre gli episodi su cui si concentrano le indagini avvenute nell'estate 2022, tutto sarebbe stato ripreso dal sistema di vieosorveglianza. Ad avviare l'inchiesta è stato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (ANSA).