Giorno Ricordo: anche ad Asti la cerimonia

(ANSA) - ASTI, 10 FEB - Oggi anche Asti ha celebrato il Giorno del Ricordo, con una cerimonia nella Sala Consiliare della Provincia di Asti, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia, l'Ufficio Scolastico Territoriale e l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti.

All'evento, condotto dal giornalista Beppe Rovera, già vice capo redattore della Tgr Piemonte nonché conduttore della trasmissione Rai Ambiente Italia, hanno preso parte autorità e studenti.

Presente in sala, accompagnata dalla figlia, anche Ernesta Mosso, congiunta dell'astigiano Luigi Biora, al quale nel 2012 è stata conferita la Medaglia commemorativa, quale riconoscimento del sacrificio offerto alla Patria. "E' importante mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime delle persecuzioni, affinché le loro sofferenze servano a farci riflettere sulla necessità di continuare a lottare contro ogni forma di intolleranza. Auspico che il Giorno del Ricordo possa diventare seme di pace e di crescita civile", ha detto il prefetto Claudio Ventrice. La manifestazione è proseguita con i contributi di Israt e Fondazione Asti Musei. (ANSA).