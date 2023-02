Future Days, alle Ogr Torino incontro con mondo del lavoro

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Parte oggi dalle Ogr Torino la seconda edizione di Next-Land, finestra sul futuro per gli adolescenti. Il progetto, alla seconda edizione, si allargherà a due città del Sud: Bari e Napoli, rispettivamente il 7 e il 15 marzo, triplicando i numeri degli studenti coinvolti. Nell'hub di innovazione torinese, attraverso la formula dello speed date, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno incontrato i testimonials di aziende come Stellantis, DiaSorin, Intesa San Paolo - Innovation Center, Eoliann, Deloitte, Newcleo, Lavazza, 34BigThings, Lifft., Kither biotech.

Avviato a ottobre 2022 e fino al 2024, il progetto accompagna 2.500 ragazzi e ragazze di scuole secondarie di primo grado nel loro percorso di crescita e scelta di formazione superiore. Next-Land è sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, da Enel Cuore Onlus, dalla Fondazione Vodafone Italia, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Crt, in collaborazione con la Regione Piemonte e Obiettivo Orientamento Piemonte, con il patrocinio della città di Torino, Bari e Napoli. Le attività co-progettate ad hoc dal Politecnico di Torino, dalle Università di Torino, di Napoli Federico II, di Bari Aldo Moro, dal Politecnico di Bari e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Bari e di Torino hanno come obiettivo il potenziamento della percezione positiva delle materie Stem. Next-Land si svolge oltre che nelle Università anche in 20 musei. (ANSA).