Da Topolino a piccolo Ranger, la 3a asta Bolaffi del fumetto

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Una collezione completa del piccolo Ranger, compreso il numero 32 considerato una rarità, e una collezione completa di Topolino, dai primissimi numeri al 2000, spiccano dal catalogo di 243 lotti che verranno battuti alla terza asta dei fumetti organizzata da Aste Bolaffi.

L'appuntamento è per giovedì 23 febbraio, alle 15, in modalità online.

Oltre al primo numero datato aprile 1949 di Topolino, sarà possibile fare delle offerte anche per i numeri corredati dai gadget, come per il numero 500 la farfalla o la lettera che annunciava la morte di Walt Disney, allegata al numero 578.

Altri lotti comprendono ad esempio il raro amuleto scacciaguai che veniva regalato con il numero 1 del Corriere della paura del giugno 1974, dove veniva raccontata la vera storia di Dracula.

C'è anche una cartolina autografa di Charles Schulz con disegno di Snoopy a pennarello e il disegno di Guido Crepax "Il sorpasso" firmato e datato 1992. Infine una raccolta completa di Diabolik che include il primo numero 'Il re del terrore', in seconda ristampa Sodip 1964, con barzelletta. Sarà possibile visionare i lotti su appuntamento da lunedì 20 a giovedì 23 febbraio (da 10-13; 14-17; sabato e domenica esclusi), allo spazio Bolaffi, in corso Verona 34D, a Torino. (ANSA).