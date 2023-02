A Torino primo Salone del vino, viaggio con 250 produttori

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Oltre 250 produttori, 4 luoghi simbolo della città, Museo del Risorgimento, Cavallerizza Reale, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna, una 'casa social', degustazioni, incontri, cene e masterclass. È un viaggio fra i vini piemontesi, con alcuni ospiti di altre regioni, quello che si potrà fare dal 4 al 6 marzo alla prima edizione del Salone del Vino di Torino, che dal 28 febbraio propone anche un palinsesto Off con più di 100 eventi in una sessantina di location dal centro alle periferie.

"È un arricchimento dell'offerta della città che stiamo cercando di aumentare con eventi diversi fra loro - sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo -, durante tutto l'arco dell'anno e diffusi sul territorio, sia per attrarre turisti o appassionati sia per rendere più piacevole la vita dei torinesi.

L'enogastronomia e la cultura del vino - aggiunge - rappresentano molto della nostra immagine internazionale e vogliamo inquadrare questo evento come una delle componenti su cui puntiamo per promuovere il nostro territorio in modo integrato". "Come Camera di Commercio - osserva il vicepresidente, Enzo Pompilio D'Alicandro - sosteniamo questo evento con più azioni, offrendo la nostra sede per diversi appuntamenti, promuovendo la partecipazione dei nostri produttori e rilanciando la nostra selezione Torino Doc che raccoglie 44 aziende e 165 vini torinesi". (ANSA).