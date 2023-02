Trasporti: Gtt, scioperi dei mezzi pubblici il 17 febbraio

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Il 17 febbraio sono in programma due scioperi del trasporto pubblico locale. Lo comunica in una nota Gtt (Gruppo trasporti torinesi), spiegando che uno è stato proclamato da Usb Lavoro privato e si tratta di un'iniziativa nazionale della durata di 24 ore, mentre il secondo è della Rsu Tecnico Metro Gtt, quindi aziendale, della durata di 4 ore.

Le fasce di garanzia comunicate da Gtt per il servizio urbano e suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio al cliente sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano e servizio ferroviario (linea sfmA-Aeroporto- Ceres) da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Per il servizio ferroviario (liena sfm1 Rivarolo-Chieri) dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. (ANSA).