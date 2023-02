Pallavolo: Chieri in semifinale di Cev Challenge Cup

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - La Reale Mutua Fenera Chieri si è qualificata per le semifinali della Cev Challenge Cup di volley femminile: dopo il 3-0 dell'andata in trasferta, ha vinto per 3-1 il ritorno, eliminando le olandesi dello Sliedrechet. La partita si è giocata al Pala Gianni Asti di Torino di fronte a quasi 2500 spettatori. Nelle semifinali la Reale Mutua Chieri affronterà le tedesche dello VfB Shul Thüringen, vittoriose con un doppio 3-1 sulle ceche del VK Prostejov. (ANSA).