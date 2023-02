Juve: ceo Superlega, non sono preoccupato

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Preoccupato per la situazione della Juve? No, io continuerò a lavorare insieme ai rappresentanti della Juventus in maniera costruttiva e produttiva. Continuerò di apprezzarli come partner impegnati nel progetto, che hanno a cuore la sostenibilità del calcio". Lo ha detto in una intervista all'ANSA Bernd Reichart, l'ad di A22 (società che promuove la Superlega), rispondendo alla domanda sulla situazione legata al club bianconero, una delle tre società con Real Madrid e Barcellona che maggiormente spinge a favore del progetto. "Potrà esserci un ruolo per Andrea Agnelli? Andrea prenderà una decisione e farà quello che vorrà fare. Voglio essere sicuro di poter confrontarmi ancora con lui e con i suoi consigli e la sua conoscenza, in pochi conoscono il calcio europeo come lui". (ANSA).