Compagnia di San Paolo, 180 milioni di erogazioni nel 2023

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - La Fondazione Compagnia di San Paolo prevede per il 2023 almeno 180 milioni di euro per le erogazioni e le iniziative comuni 2023. L'anno scorso ha stanziato 183,5 milioni per la realizzazione e lo sviluppo di 1.556 progetti, mentre nel 2021 le risorse sono ammontate a 158,7 milioni a favore di 1.049 progetti. Ammonta a 7,5 miliardi di euro il valore di mercato complessivo del portafoglio delle attività finanziarie al 31 dicembre 2022. Le linee strategiche, che rientrano nel Piano Strategico Pluriennale 2021-2024, sono state illustrate dal presidente Francesco Profumo e dal segretario generale Alberto Anfossi al Teatro Carignano di Torino.

"La sfida è progettare oggi il domani, con coraggio, per riconoscersi nel futuro. In congiunture come queste, bisogna puntare a crescere come sistemi: il sistema europeo, quello nazionale, quello delle città e dei territori", spiega Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo Le erogazioni per il 2023 saranno così suddivise: Obiettivo Cultura 36,4 milioni di euro; Obiettivo Persone, 52,4 milioni; Obiettivo Pianeta 44,7 milioni, il budget della Direzione Pianificazione, Studi e valutazione ammonta a 1,5 milioni.

