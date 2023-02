Asti-Cuneo: Piemonte, Sangiuliano dice deve andare avanti

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "Il ministro Sangiuliano ha sottolineato in modo chiaro che l'opera deve andare avanti ed essere realizzata". Lo scrive la Regione Piemonte in una nota, riferendo del vertice tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, insieme alla società concessionaria dell'Asti-Cuneo, per approfondire le criticità di tipo documentale e tecnico espresse nei giorni scorsi dai tecnici del Ministero della Cultura.

"Il Ministero e la Soprintendenza - prosegue la nota - hanno inoltre evidenziato che il progetto dell'ultimo lotto può essere compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica ed ottenere pertanto il parere favorevole del Ministero, nella sua formulazione attuale, che prevede il tracciato in esterno. Non sono state evidenziate quindi criticità di tipo infrastrutturale, ma la necessità di fornire ulteriore documentazione e potenziare gli interventi di mitigazione ambientale. Per questo motivo già lunedì, presso gli uffici della Soprintendenza a Torino, i tecnici ministeriali - conclude il comunicato - saranno al lavoro con i progettisti della società concessionaria per completare il dossier e proseguire con l'iter autorizzativo". (ANSA).