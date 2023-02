Asti-Cuneo: Cirio, positivo incontro con Sangiuliano

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "È stato un incontro positivo, innanzitutto perché il Ministro ha detto chiaramente che l'opera va completare e che il tracciato in esterno è compatibile con un loro parere favorevole". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alle Infrastrutture, Marco Gabusi, concluso a Roma il vertice con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, insieme alla società concessionaria dell'Asti-Cuneo, per approfondire le criticità di tipo documentale e tecnico, in merito all'ultimo lotto dell'autostrada. espresse nei giorni scorsi dai tecnici del ministero della Cultura.

"La Regione - aggiungono - vigilerà sulla rapida presentazione da parte della società concessionaria delle parti documentali da integrare e sugli interventi di mitigazione ambientale richiesti a tutela delle colline patrimonio Unesco.

Per la prima volta su un tema strategico, come è per noi l'Asti Cuneo, abbiamo visto lavorare insieme fianco a fianco tutti i ministeri coinvolti e di questo desideriamo ringraziare i ministri Sangiuliano e Salvini. Andiamo avanti per dare finalmente al Paese un'autostrada attesa da trent'anni".

Presente all'incontro anche una delegazione cuneese di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali: il sindaco di Alba Carlo Bo, Bruna Sibille per la Provincia di Cuneo, il consigliere regionale Paolo Bongioanni e il senatore Giorgio Bergesio. (ANSA).