San Damiano ricorda carabiniere ucciso in servizio nel 1988

(ANSA) - ASTI, 08 FEB - A San Damiano D'Asti questa mattina la celebrazione del 35/o anniversario della morte del carabiniere scelto Fernando Stefanizzi. Alla cerimonia, iniziata con la deposizione di una corona di alloro alla targa in suo ricordo, hanno preso parte anche il sindaco, Davide Migliasso, e il generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, oltre al prefetto di Asti, Claudio Ventrice, e al tenente colonnello Paolo Lando, comandante provinciale dei carabinieri di Asti.

La cerimonia è proseguita con la celebrazione della santa messa nella chiesa di San Giuseppe alla presenza della moglie, del figlio e della figlia, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio ad Albenga.

Stefanizzi venne ucciso in servizio l'8 febbraio 1988 in piazza Libertà di San Damiano nel corso di un conflitto a fuoco con alcuni malviventi che nel rapinare l'ufficio postale del paese, avevano anche preso in ostaggio il suo comandante di stazione. Il 4 maggio 1989 gli venne concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria. Nel 2013 è stata intitolata la caserma sede del Comando stazione carabinieri di San Damiano d'Asti. (ANSA).