Arriva anche a Torino il Disability Pride

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Arriva a Torino il Disability Pride. L'appuntamento con l'evento, promosso dalla cellula cittadina dell'Associazione Luca Coscioni e da altre 18 realtà è in programma il 15 aprile e ha l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni, privati e cittadinanza sulle tematiche legate alla disabilità con una parata 'dell'orgoglio disabile'.

Un'iniziativa con la quale sono le stesse persone con disabilità a farsi portavoce delle proprie istanze, in un percorso verso una piena autodeterminazione e partecipazione alla vita sociale, politica, culturale ed economica e verso l'eliminazione di ogni forma di discriminazione.

A Torino, insieme alla tradizionale parata è prevista la realizzazione di un manifesto locale redatto collettivamente da tutte le realtà aderenti. Per sostenere l'evento, patrocinato dalla Città, è stata anche attivata una campagna di crowdfunding disponibile sulla piattaforma GoFundMe. (ANSA).