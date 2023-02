Studenti universitari tracciano sagoma cadavere in rettorato

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Hanno tracciato una sagoma di un cadavere nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino, e hanno srotolato un striscione con la scritta 'Questo modello di universitario uccide', gli attivisti del collettivo studentesco Cambiare Rotta. Un flash mob per ricordare la studentessa che si è tolta la vita a Milano, all'interno della propria università, dopo non aver passato la sua prima sessione di esami.

"L'ennesima morte dopo che pochi mesi fa un altro studente si è tolto la vita a Bologna, un altro a Padova e un altro ancora a Palermo nel silenzio più assoluto - spiegano gli studenti - . È tempo di rompere il silenzio che finora ha ammantato la questione dei suicidi in università".

"La nostra risposta è la sagoma di un corpo a terra che ora macchia il cortile del rettorato di Unito - aggiungono - .

Questa strage si verifica perché gli studenti sono sempre più soggetti allo stress, immersi in una retorica di competizione ad eccellenza. E fallire in questo sistema universitario vuol dire vedersi chiudere in faccia le porte dei propri sogni, e venire sbattuti nella realtà di un sistema che per la nostra generazione non lascia nessuna prospettiva, nessun futuro se non precariato e sfruttamento".

'Cambiare Rotta' ha lanciato tre giornate di mobilitazione a livello nazionale "per rompere il silenzio che si sta creando attorno a questa strage. Per mettere a nudo le problematiche di questa università". (ANSA).