Safer Internet Day: SmartBus Huawei per informare studenti

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Parte da Torino il progetto SmartBus di Huawei per aiutare i ragazzi ad acquisire consapevolezza sui rischi di Internet e sulle opportunità degli strumenti digitali. Il progetto con l'associazione Parole O_Stili di Trieste, presentato a Torino, offrirà sessioni gratuite di formazione a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado. Lo SmartBus è un'aula interattiva mobile attrezzata con dispositivi digitali che farà tappa in 15 città di 5 regioni italiane - dopo il Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania - coinvolgendo oltre 4.500 studenti e studentesse che potranno prendere parte a momenti formativi attraverso la speciale App didattica interamente sviluppata da Parole O_Stili per il progetto. Su SmartBus saranno presenti tutor che avranno il compito di creare un ambiente di apprendimento interattivo, utile affinché ragazzi e ragazze possano relazionarsi attraverso attività che simulano situazioni potenzialmente rischiose come richieste di condivisione di dati o foto.

"L'iniziativa nasce nell'ambito del programma mondiale Tech for all di un'azienda presente in 170 Paesi con 195.000 dipendenti. Il tour arriva in Italia dopo 8 Paesi europei dove ha interessato 65.000 studenti e lo arricchiamo di contenuti.

Huawei ha sviluppato SmartBus per fornire a studenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni le informazioni di cui hanno bisogno su sicurezza online, protezione dei dati personali e cyberbullismo" spiega Fabio Romano, Head of Industry Ecosystem Development di Huawei Italia. (ANSA).