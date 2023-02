Intossicati dal monossido, 4 minori ricoverati nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 07 FEB - Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio proveniente da una stufa. E' successo a Roppolo, in provincia di Biella. L'allarme è scattato oggi pomeriggio. In totale sono state sette le persone assistite dal 118: gli adulti hanno rifiutato il ricovero, mentre quattro minorenni sono stat portati al centro Otip di Torino, specializzato con camera iperbarica per minori. Si tratta di una bimba i 11 mesi, una bambina di 5 anni, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).