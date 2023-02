Vino: Gavi prosegue trend crescita, 14 mln bottiglie vendute

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Prosegue il trend in crescita del Gavi docg: nel 2022 ha superato i 100mila ettolitri e i 14 milioni di bottiglie prodotte e vendute. "Nonostante un'annata difficile e la complessità della situazione internazionale, abbiamo già imbottigliato il 92% della produzione 2021 e dato fondo alle scorte, mantenendo in crescita i prezzi delle uve e del vino sfuso. - commenta Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi - L'aumento è stato costante ed è cresciuto del 100% rispetto al 2010, anno del primo accordo interprofessionale".

Il Gavi è venduto per l'85% su mercati esteri e nel 2023 proseguirà la sua promozione internazionale a Copenaghen, Londra, New York e Phoenix. Nelle strategie del Consorzio "una maggiore scommessa sulla tipologia Riserva, che esalta la straordinaria capacità del Gavi di evolvere nel tempo. I produttori stanno seguendo questa strada offrendo carte del vino più profonde, mettendo a disposizione dei consumatori e dei clienti annate diverse, non solo l'ultima vendemmia". (ANSA).