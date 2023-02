Carnevale Ivrea, aumento controlli carabinieri in città

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Con l'inizio degli eventi legati al carnevale di Ivrea, i carabinieri hanno effettuato nei weekend controlli straordinari in città contro l'abuso di alcol e stupefacenti, in particolare da parte degli automobilisti. Sono state denunciate nove persone trovate alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Altre tre sono state multate. Quattro giovani sono stati invece segnalati alla prefettura perché in possesso di piccole dosi di sostanza stupefacente. Fino ad ora sono stati controllati 167 veicoli e 307 persone. (ANSA).