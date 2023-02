Auto finisce giù da un ponte, un morto nel Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 04 FEB - Incidente mortale, questa notte attorno alle 4,30, a Valduggia, centro della Bassa Valsesia (Vercelli). Per cause ancora da chiarire, un uomo di circa trent'anni è precipitato da un ponte mentre si trovava alla guida della sua automobile. La corsa del mezzo è terminata in un torrente. Inutili i soccorsi da parte dell'équipe sanitaria: il personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche le forze dell'ordine per la ricostruzione dell'accaduto. (ANSA).