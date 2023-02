Scuola: Einstein; Gioventù Nazionale, fuori i centri sociali

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Dopo la manifestazione degli studenti dell'istituto, anche dalla Consulta degli Studenti (organismo che raggruppa tutti i rappresentanti delle scuole della provincia) arriva una presa di posizione netta contro l'occupazione del liceo Einstein di via Bologna a Torino. Uno striscione con la scritta "Fuori i centri sociali dall'Einstein è stato esposto questa mattina per "dare voce alle centinaia di studenti stufi delle strumentalizzazioni dei centri sociali e chiedere la fine dell'occupazione", spiega Riccardo Combina, membro di giunta della Consulta Provinciale e responsabile di Gioventù Nazionale Torino, vicino a Fratelli d'Italia. "In questi giorni abbiamo assistito ad una pantomima ridicola e fuori dal tempo - prosegue Combina -. Da lunedì, infatti, alcuni esponenti dei collettivi di estrema sinistra, scimmiottando i sedicenti "rivoluzionari" degli anni '70, hanno pensato di occupare il Liceo Einstein contro lo stesso volere degli studenti ed ospitare eventi contro il 41bis e No Tav. Una piccola minoranza ha così potuto far entrare all'interno dell'istituto individui che nulla hanno a che fare con la scuola, nel mentre che gli studenti veri, disgustati, se ne andavano a casa". L'occupazione del liceo terminerà oggi. "Dopo giorni di contro-mobilitazione, abbiamo ottenuto la nostra vittoria e i centri sociali, ridicolizzati dagli studenti, hanno dovuto annunciare l'interruzione dell'occupazione", concludono da Gioventù Nazionale. (ANSA).