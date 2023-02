Colpito da bici lanciata,studente esce da prognosi riservata

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - E' uscito dal coma farmacologico Mauro Glorioso, lo studente di medicina di 23 anni, ricoverato in terapia intensiva al Cto di Torino, colpito tredici giorni fa da una bicicletta lanciata oltre la balaustra di piazza Vittorio Veneto, sulla passeggiata dei Murazzi. A quanto si apprende da fonti ospedaliere il ragazzo è sveglio ed è cosciente, ma dal punto respiratorio è supportato attraverso la ventilazione meccanica. Sciolta quella riservata i medici gli hanno dato una prognosi di 180 giorni. Ci vorrà ancora un mese per capire l'entità delle lesioni, in particolare alle vertebre cervicali, provocate dal peso, quindici chili, della bicicletta a pedalata assistita. Glorioso era stato colpito mentre stava entrando in un locale lungo le rive del Po. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per identificare gli autori del gesto. (ANSA).