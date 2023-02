Torino: Fondazione Bloomberg in visita per ridisegnare città

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Capire l'anima di Torino per ridisegnare la città, adeguandola ai mutamenti del tempo nell'ambito di una visione forte del suo futuro: questo l'obiettivo con il quale i vertici della Fondazione Bloomberg di New York, con la sua massima responsabile Amanda Burden, sono oggi in visita nel capoluogo piemontese su invito del sindaco, Stefano Lo Russo, e del governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

La Fondazione, che svolgerà il suo lavoro in modo filantropico, quindi senza costi per i cittadini, collaborerà con le istituzioni locali in due ambiti: la costruzione di un city brand riconoscibile all'estero e la messa a punto di un nuovo piano regolatore. L'esperienza che metterà in campo è la stessa già messa a disposizione di molte importanti città, inclusa New York, dove Burden è stata la figura chiave delle trasformazioni degli ultimi venti anni. (ANSA).