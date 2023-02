A Off Topic i Foja con l'album Miracoli e rivoluzioni

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Arrivano a Off Topic i Foja, esponenti di un nuovo sound della tradizione folk napoletana, con l'ultimo album "Miracoli e rivoluzioni". Il live prodotto da The Goodness Factory, è alle ore 21:30 di venerdì 3 febbraio, .

I Foja anno realizzato quattro album in studio, partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione. Sono stati candidati al David di Donatello e ai Nastri d'Argento come migliore canzone originale, e collaborato con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romer (ANSA).