Morto Lanci, il top manager di Lenovo che investì nel vino

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - E' morto, a 69 anni, per le complicazioni insorte dopo un'operazione alle vertebre, Gianfanco Lanci, l'ex coo (chief operating officer) di Lenovo che aveva fatto forti investimenti nel vino in Piemonte, creando un gruppo di cantine con le acquisizioni di Dosio, Coppo e Villa Giada.

Nato a Torino il 26 settembre 1954; laureato in ingegneria civile al Politecnico del capoluogo piemontese, aveva lavorato alla Texas Instruments prima di passare ad Acer di cui dal 2005 al 2011 era stato ceo e direttore generale; poi era andato alla Lenovo arrivando ai vertici della multinazionale cinese. Una volta in pensione, si era dedicato al mondo del vino, realizzando un progetto che lega le tradizioni, il business, e la visione dell'agricoltura più moderna. Lanci lascia la moglie e 3 figli.

Il gruppo vitivinicolo che ha creato gestisce circa 80 ettari di vigneti di proprietà nei territori del Monferrato e delle Langhe, patrimonio dell'Unesco. La produzione aggregata si aggira intorno alle 700.000 bottiglie l'anno. (ANSA).