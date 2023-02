Incendio in ditta a Luserna San Giovanni, spente le fiamme

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti a Luserna San Giovanni per l'incendio di un impianto d'aspirazione in una ditta, la Freudenberg. Secondo una prima ricostruzione le fiamme hanno coinvolto i filtri all'imbocco della condotta, mentre non sono stati interessati dal rogo i reparti interni per la produzione di gomme e plastiche. Sul posto le squadre di Pinerolo e dei volontari di Luserna. Il nucleo Nbcr ha verificato con una termocamera (un visore che permette di vedere le zone calde che emettono nello spettro infrarosso) che la propagazione delll'incendio sia stata bloccata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA).