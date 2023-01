Teatro Gobetti, 'Così fan tutte dall'opera' di Mozart

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Va in scena martedì 7 febbraio, alle 19.30, al Teatro Gobetti di Torino Così fan tutte, spettacolo liberamente tratto dall'opera di Wolfgang Amadeus Mozart per la regia di Giuseppe Miale di Mauro. L'elaborazione musicale e gli arrangiamenti sono di Leandro Piccioni e Mario Tronco, il libretto è di Andrej Longo e la direzione artistica di Mario Tronco. Saranno in scena le Ebbanensis - Serena Pisa e Viviana Cangiano. Gli arrangiamenti per l'ensemble sono di Alessandro Butera (chitarra manouche, mohan veena), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandoloncello), Gianluca Trinchillo (chitarra classica).

Lo spettacolo, prodotto da Nest e da Tieffe Teatro Milano, sarà replicato per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 12 febbraio.

La storia spiega Mario Tronco - è raccontata dalle due sorelle come fosse un lungo flash-back. Nella Napoli libertina e cosmopolita, colta e scurrile. Il filo della matassa, questa volta, seguirà la strada tracciata dal Maestro De Simone con le sue trasposizioni della musica popolare in forma di melodramma, facendo finta che Mozart abbia ascoltato le melodie del Così fan tutte per strada, a Napoli, da musicisti ambulanti. L'idea è stata quella di trasformare Così fan tutte in una storia cantata e recitata da due sole attrici, che vestono i panni di Fiordiligi e Dorabella. (ANSA).