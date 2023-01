Cospito: a Torino presidio davanti alla sede del Dap

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Una quarantina di persone si è raccolta a Torino davanti alla sede regionale del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) per un presidio di solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protesta contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere. La situazione è monitorata da un fitto dispositivo di forze dell'ordine. I dimostranti hanno affisso uno striscione con la scritta "Fermiamo la condanna a morte del 41 bis". (ANSA).