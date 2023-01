Carceri: Delmastro, rinforzi per il carcere di Biella

(ANSA) - BIELLA, 30 GEN - Un direttore e un comandante permanente alla casa circondariale di Biella, oltre 12 vice ispettori in arrivo. Sono le misure annunciate dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove oggi in visita alla struttura di via dei Tigli a Biella. "Ci sono due funzionari in arrivo: entro dicembre ci sarà il nuovo direttore permanente a Biella e contiamo entro l'anno di avere anche il nuovo comandante - ha spiegato al termine della visita -, ma arriveranno anche 12 vice ispettori per rinforzare il reparto della polizia penitenziaria".

Da tempo infatti i sindacati parlano di personale sotto organico.

"L'attenzione da parte dello Stato per il sistema carcerario è massimo - ha aggiunto Delmastro -. Abbiamo investito soldi in extra assunzioni e nella ristrutturazione di padiglioni in tutta Italia". (ANSA).