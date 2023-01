Allasia, obesità è causa di morte e disabilità

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - "Sovrappeso e obesità sono tra le principali cause di morte e disabilità e le istituzioni sono chiamate a compiere sforzi per prevenirli": lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, aprendo a Palazzo Lascaris a Torino un convegno dedicato a questi temi.

"Nella Regione europea dell'Oms - ha rimarcato Allasia - sovrappeso e obesità causano più di 1,2 milioni di decessi all'anno, corrispondenti a oltre il 13% della mortalità totale nell'area. L'obesità aumenta il rischio di molte malattie non trasmissibili, inclusi tumori, malattie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche. Inoltre si è osservato che le persone con obesità hanno un aumentato rischio di complicanze e mortalità nel caso di infezione da Sars-Cov-2".

