Domori distribuirà in Italia champagne Barons de Rothschild

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Champagne Barons de Rothschild ha scelto Domori per la distribuzione esclusiva in Italia.

L'accordo, presentato oggi a Torino, prevede l'esclusiva della distribuzione in Italia per un periodo di cinque anni. La strategia di sviluppo vendite verrà implementata da Domori, che cura la distribuzione a livello nazionale e internazionale di tutti i marchi della famiglia del Polo del Gusto. "Lo Champagne è un mondo in cui la filosofia della qualità dirompente emerge con tanta più evidenza, per lo strettissimo legame tra gli aspetti fondanti di tradizione, salvaguardia della terra e della biodiversità e innovazione", commenta Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.

Fondata nel 2005, Champagne Barons de Rothschild è tra i tre rami della Famiglia Rothschild - oggi rappresentati da Philippe Sereys de Rothschild (Château Mouton Rothschild), Ariane de Rothschild (Château Clarke - Groupe Edmond de Rothschild), da Eric e sua figlia Saskia (Château Lafite Rothschild). Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, presidente dell'azienda, Domori è parte del Gruppo illy dal 2006 e oggi del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo presieduta da Riccardo Illy che raggruppa tutte le attività extra caffè. (ANSA).