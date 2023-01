Truffe a anziani, consigli carabinieri nei centri commerciali

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - I carabinieri hanno allestito dei punti informativi sulle truffe agli anziani in una serie di centri commerciali a Torino e provincia. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per raccontare le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori ,fornendo anche consigli e raccomandazione ai cittadini. Lo scopo è mettere in guardia dalle strategie messe in atto da veri e propri professionisti della truffa.

I punti informati a Torino sono al Parco Dora, al centro commerciale Lingotto 8 Gallery, al Porte di Torino. A Chieri sono al Gialdo, a Chivasso a Panorama, a Carmagnola al Bennet, a Rivalta all'Esselunga e alle Piramidi, a Pinerolo alle Due Valli, a Grugliasco alle Gru, a Oulx all'Iper Le Baite e al Mercatò, a Ciriè all'Ipercoop, a San Francesco al Campo alle Borgate a Venaria Real ai Portici e al Conad. (ANSA).