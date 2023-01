Giorno Memoria: posate a Vercelli quattro pietre d'inciampo

(ANSA) - VERCELLI, 27 GEN - Da oggi la città di Vercelli ha quattro pietre d'inciampo che ricordano altrettante persone deportate nei campi di sterminio nazisti. Tre pietre d'inciampo, con tanto di nome, anno di nascita, giorno e luogo di deportazione, sono state posizionate in via Foa, davanti alla sinagoga, in corrispondenza dell'ultima abitazione di Enrichetta, Felice e Regina Jona, tutti trasferiti nei campi di concentramento. Una quarta pietra d'inciampo è stata posata in via Monte di Pietà in omaggio a Giuseppe Leblis, ingegnere vercellese deportato ad Auschwitz dove è stato ucciso all'arrivo, il 6 febbraio 1944. Presente alla cerimonia la nipote, Laura Ravenna.

La posa delle pietre d'inciampo si è tenuta al culmine della cerimonia del Giorno della Memoria celebrato oggi a Vercelli, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Ad organizzarla prefettura, Comunità Ebraica di Vercelli, Ufficio scolastico provinciale, Comune e Provincia.

"Queste pietre - ha detto il prefetto Lucio Parente - possano essere un segnale tangibile che possa incidere ancora di più nella nostra memoria di ciò che è successo". (ANSA).