Torino: Purchia, laboratorio culturale, modello per l'Italia

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "Torino è un laboratorio e continua a esserlo. Ha saputo innovare ed essere esempio per tutti noi che operavano nella cultura, da Napoli a Milano. Non c'è nulla da inventare, hanno inventato tutto qui a Torino. Il nostro dovere è attualizzare, far crescere quello che c'è stato lasciato". Lo ha affermato l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia, durante la presentazione, al Polo del 900, del libro di Francesco De Biase "Una città laboratorio culturale.

Torino: storie, esperienze strategie". Il volume di De Biase è stata l'occasione per un confronto con alcuni dei nove sindaci che hanno guidato la città di Torino durante i 35 anni in cui è stato dirigente pubblico nell'area della cultura. "Questo libro - ha detto Valentino Castellani, sindaco di Torino dal 1993 al 2001 - fotografa la capacità creativa della città che ha dato una risposta sistemica sul terreno della cultura. Nel periodo in cui ho guidato la città avevamo in mente che la cultura fosse importante, che andasse potenziata, anche se la priorità era come fare partire lo sviluppo. Abbiamo cercato di farla diventare una delle colonne portanti della città, di dare un approccio sistemico a tutti i settori. Poi ci sono state le Olimpiadi con oltre un centinaio di eventi culturali. Si sono messe le basi di in cambio di paradigma della cultura come elemento di forte crescita". Sergio Chiamparino, sindaco dal 2001 al 2011, ha definito il libro di De Biase "un manuale di esperienze" e "una testimonianza del valore del dipendente comunale quando si trova in una squadra che sa motivare". "La cultura ha creato socialità e attrattività, una autorappresentazione di sé dei torinesi che ha fatto crescere la città. Avevano ragione gli assessori Perone e Alfieri: non c'è contraddizione tra gli eventi e gli investimenti nelle strutture". (ANSA).