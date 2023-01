Fondazione per Salute Asti lancia raccolta fondi per ospedale

(ANSA) - ASTI, 26 GEN - La Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio - Ospedale Cardinal Massaia, presieduta dall'imprenditore Renato Goria, ha presentato la campagna di raccolta di fondi per l'acquisto di una colonna laparoscopica per la chirurgia addominale, urologica, ginecologica e per l'otorinolaringoiatria. Il presidente Goria ha ricordato che la Fondazione è "un ente senza fine di lucro nato per supportare e integrare le attività sanitarie e assistenziali dell'Asl di Asti con nuove tecnologie e servizi domiciliari avanzati, senza dimenticare la ricerca".

L'attrezzatura di ultima generazione integrerà la strumentazione ospedaliera consentendo un alleggerimento delle liste d'attesa per la soluzione di patologie molto diffuse come calcoli alla cistifellea o ai reni, tumore al colon, prostata, fibromi a utero e ovaie, ernie e appendici.

"Oggi gli interventi in laparoscopia superano quota 800 all'anno - ha spiegato Vincenzo Sorisio, direttore della struttura di Chirurgia dell'Asl di Asti - con la nuova attrezzatura si potrà soddisfare un maggior numero di richieste anche in emergenza. I vantaggi per il territorio saranno notevoli, a cominciare dalla velocità di convalescenza e ripresa del paziente che in alcuni casi può essere dimesso nell'arco di uno o due giorni". (ANSA).