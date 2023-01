Sanità, prima Sala multisensoriale alla Città della Salute

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Alla Città della Salute di Torino è' stata inaugurata la prima Sala multisensoriale dell'Unità spinale unipolare. Farà parte della Struttura di Neuroriabilitazione, diretta dal dottor Maurizio Beatrici, e sarà dedicata alla riabilitazione delle persone con grave cerebrolesione acquisita.

Questa tecnica favorisce la stimolazione sensoriale e il rilassamento della persona, grazie all'utilizzo di ambienti multisensoriali appunto, permettendo di lavorare su olfatto, tatto, udito, vista e gusto senza richiedere particolari abilità cognitive. Risulta pertanto funzionale per i pazienti che hanno conseguito un severo grado di decadimento delle funzioni cognitive, come nelle gravi cerebrolesioni acquisite (Gca), dove le persone a seguito di evento traumatico o di altra natura (emorragia, ischemia, anossia tumori) vanno incontro a perdita dello stato di coscienza sino al coma.

La Sala è costata circa 15mila euro, finanziata dalla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi per 10mila euro e dalla logopedista del Centro dottoressa Martina Sordini, che ha destinato al progetto 5.000 euro, parte di una borsa di studio, che si è aggiudicata proprio in relazione al suo lavoro sulle grandi cerebrolesioni acquisite. Un ruolo rilevante ha avuto infine Engie nel montaggio vero e proprio della Sala stessa.

In questi anni la Neuroriabilitazione ha superato di gran lunga i 1.000 pazienti (dunque 1.000 famiglie), sottoposti a degenza, trattamento rieducativo e reinserimento sociale e famigliare. La Neuroriabilitazione si trova nella palazzina di fronte all'ospedale Cto (Centro traumatologico ortopedico), dove collaborano figure professionali in grado di intervenire con tempestività e capacità tecniche indiscusse sui gravi politraumi, con lesioni multiple ossee, cerebrali ed addominali.

