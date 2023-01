Jazz is dead, dal 26 al 28 maggio la sesta edizione

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Si terrà dal 26 al 28 maggio la sesta edizione di Jazz is dead!, il festival musicale torinese dedicato alle sonorità d'avanguardia e sperimentali. Il programma non è stato ancora reso noto, ma la celebrazione della 'morte del jazz' che Alessandro Gambo - direttore artistico - porta avanti da cinque edizioni raccoglie a Torino alcuni dei suoni più originali in circolazione. Lo scorso anno tra gli ospiti il trio Kali Malone, Stephen O'Malley e Lucy Railton nella loro unica data italiana, Torna nel 2023 la particolare campagna di raccolta fondi che premia i sostenitori. Dal 24 gennaio è possibile riservare il proprio gadget firmato Jazz is Dead! - poster o t-shirt - o prenotare una delle primissime carte fedeltà che daranno accesso prioritario - salta coda - e garantito durante i tre giorni del festival. (ANSA).