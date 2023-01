Trasporti: 50 nuovi bus per Alba e Ivrea, avranno portabici

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Arrivano 50 nuovi autobus Gtt per Ivrea e Alba. Saranno in circolazione da febbraio e garantiranno una riduzione di emissioni del 95% rispetto ai mezzi Euro 2 fino a oggi in circolazione. I nuovi pullman Crossway, dalla classica livrea blu extraurbana e con portabici sul retro, sono stati presentati questa mattina, a Torino, in piazza Carducci, dall'amministratore delegato del Gtt Serena Lancione, e dall'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

Il rinnovo del parco mezzi proseguirà in primavera con l'arrivo di altri 42 nuovi bus crossway a metano, che copriranno le aree provinciali a Nord e a Sud/Ovest della città. Entro la fine del 2023 il 50 percento dei mezzi extraurbani (134 su 220) avrà meno di tre anni e complessivamente l'età media del parco si attesterà sui cinque anni. "I nuovi bus sono costati poco più di 10 milioni di euro: 6 in arrivo dalla Regione Piemonte, gli altri 4 stanziati da Gtt" ha detto Lancione. "E' un percorso ambizioso - ha sottolineato Gabusi - che parte dalla nostra scelta, nel 2019, di investire in questo tipo di operazioni parte del denaro in arrivo dal Ministero dell'ambiente: le difficoltà nel reperire il materiale hanno rallentato ma non fermato questa operazione, per un asset per noi molto importante". (ANSA).