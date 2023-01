TorinoFilmLab, alla Berlinale 2023 il film Manodrome

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Il TorinoFilmLab inizia il 2023 facendo tappa a Berlino non solo grazie a film sviluppati nel laboratorio internazionale del Museo Nazionale del Cinema di Torino e pronti a debuttare alla 73ma Berlinale (16-26 febbraio), ma anche a workshop ed eventi che richiameranno il gotha dell'industria audiovisiva mondiale.

Tra le 18 opere internazionali selezionate per il Concorso Ufficiale, ritroviamo il regista sudafricano John Trengove - che ha esordito proprio al Tfl partecipando al percorso di sviluppo FeatureLab con il suo primo lungo, The Wound (2017) - con il suo nuovo film Manodrome. La competizione riservata a opere audaci e innovative Encounters accoglie Family Time (Mummola) film di debutto della regista finlandese Tia Kouvo, sviluppato nel 2021 grazie al percorso del Tfl 'FeatureLab' e vincitore del Tfl Production Award dello stesso anno (40.000 euro) e del Green Filming Award col quale ha ottenuto la certificazione Green Film della Trentino Film Commission. Il film - divertente e acuta analisi sulle relazioni familiari, su come cerchiamo di trovare una connessione, ma non sempre ci riusciamo - è una coproduzione tra la finlandese Aamu Film Company (produttrice del caso di successo Scompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen) e la svedese Vilda Bomben Film Ab. (ANSA).