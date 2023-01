Ministro P.A. in visita al Comando carabinieri Piemonte Vda

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Questa mattina il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, si è recato in visita al Comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, nella caserma 'Chiaffredo Bergia', in piazza Carlo Emanuele II, a Torino.

Nella circostanza, il ministro ha voluto, attraverso i vertici istituzionali, con cui si è intrattenuto su vari argomenti, portare il suo saluto ai militari dell'Arma che quotidianamente operano sul territorio. (ANSA).