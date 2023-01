Cnh e Lavazza, 'coffee harvesters' progettati dagli studenti

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Dal 16 gennaio fino al 13 febbraio i coffee harvester (macchinari impiegati per raccogliere il caffè) del futuro, progettati dai diciotto studenti del Master in Transportation Design Ied Torino con la collaborazione di Cnh Industrial e Lavazza Group, accoglieranno i visitatori nella Nuvola Lavazza, quartier generale dello storico marchio torinese di caffè- La mostra, allestita nell'atrio della Nuvola Lavazza, espone i sei render di advanced design dei diciotto studenti che, suddivisi in sei team e sotto la guida di David Wilkie e Guido Bianco di Cnh Industrial Design e di Florian Seidl, design manager Lavazza Group, hanno approcciato la raccolta semi industriale del caffè, analizzando i vincoli e le potenzialità delle coltivazioni di dimensione ridotta, che hanno a che fare con altitudini e pendenze notevoli.

"Il progetto -sottolinea Seidl - ha rappresentato una bellissima opportunità di confronto che, attraverso l'ampio ventaglio di spunti e idee, ci ha permesso di allargare lo sguardo verso nuove prospettive. Scoprire come gli studenti hanno saputo esplorare e affrontare le necessità, che via via si sono presentate nel contesto della raccolta di caffè, è stata un'esperienza fantastica e motivo di nuove ispirazioni".

"Il Design Center di Cnh Industrial, insieme a quello di Lavazza, ha collaborato con l'Istituto Europeo di Design per dare agli studenti l'opportunità di scoprire il mondo industriale della raccolta del caffè. I giovani studenti sono la chiave del futuro e sono aperti alle nuove tecnologie. Possono, quindi, produrre nuove idee fuori dagli schemi, così come hanno fatto i designer Ied con le loro proposte di progetti innovativi per i macchinari impiegati nella raccolta del caffè", ha aggiunto Wilkie. (ANSA).