A sindaco Ticineto 600 firme per centro accoglienza migranti

(ANSA) - TICINETO, 23 GEN - Consegnato, nella prima serata, da una delegazione di cittadini al sindaco Cesare Calabrese il plico contenente le 600 firme raccolte, in una sola settimana, per chiedere al prefetto e autorità competenti di rivalutare la decisione di attivare in paese (1300 abitanti) un Centro di accoglienza straordinaria per 25 richiedenti asilo. "Il numero di adesioni all'appello è davvero notevole - sottolinea Calabrese, pensando alle ultime elezioni Politiche con 750 andati alle urne - e dà ulteriore forza a un concetto che stiamo ribadendo ormai da 2 settimane: la necessità di garantire un'accoglienza sostenibile e proporzionale".

Domani il sindaco andrà in Prefettura ad Alessandria per consegnare, personalmente, le sottoscrizioni e, "ribadendo con chiarezza la nostra posizione. Intanto, grazie a chi si è attivato in questi giorni in maniera civile e costruttiva attorno ad una tematica estremamente delicata come questa".

