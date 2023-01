Movida: controlli Torino, due arresti e sei multe

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Due persone sono state arrestate a Torino nel corso dei controlli delle forze dell'ordine, coordinati dalla polizia di Stato, nelle zone cittadine interessate dalla movida. La prima è stata trovata in possesso di crack, mentre a carico della seconda, durante l'iter per l'identificazione, è emersa la pendenza di un ordine di custodia cautelare.

Gli interventi sono stati eseguiti a San Salvario, a Vanchiglia e nel centro storico.

Sei le sanzioni amministrative elevate a quattro esercizi commerciali per la vendita di bevande alcoliche ai minorenni o fuori dagli orari consentiti, la diffusione di musica ad alto volume nel dehor, la mancanza di un etilometro. In zona Santa Giulia le unità cinofile hanno trovato alcuni grammi di marijuana, poi sequestrati a carico di ignoti. (ANSA).